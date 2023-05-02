Лаврентьев Александр Лаврентьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лаврентьев
- Имя
- Александр
- Отчество
- Лаврентьев
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 193
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 95705. ЛАВРЕНТЬЕВЪ, АЛЕКСАНДРЪ Лаврентьевъ, 38 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Каинска, рд. въ г. Москвѣ; — Казан. С. П., 20 Апр. 911, 133 и 2 ч. 282 У., по слож. съ наказ. по приг. Г. С. г. Чебоксаръ отъ 1 Сент. 910 г. (169 М., тюр. 4 м.), тюр. 1 г. Исп. 28 Мая 911. | 95 92572 1 ч. 1655 У. | 96 42405 169 М. | 96 60467 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.