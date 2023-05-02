Петровский Иван Станиславов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Петровский
- Имя
- Иван
- Отчество
- Станиславов
- Дата исполнения приговора
- 18 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 193
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34506. ПЕТРОВСКІЙ, ИВАНЪ СТАНИСЛАвовъ. К. Сѣрадзск. у., гм. Маечевице, д. Бужининъ, 20 л., рд. въ г. Лодзи; — Петроков. О. С., 134, 135, 140, 152 и 3 ч. 309 У., по сов. съ приг. М. С. 2 уч. г. Лодзи отъ 12 Іюня 903 г. и сего С. отъ 11 Мая и 8 Іюня 904 г., и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 г. и 8 м. Исп. 18 Марта 905.
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