Акимов Яков Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Акимов
- Имя
- Яков
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 26 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 7
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 142372. АКИМОВЪ, ЯКОВЪ ФЕДОРОВЪ (онъ же Якимовъ и Екимовъ). К. Петров. у., в. и с. Даниловки, 29 л.; — Саратовск. О. С. 4 Сект. 909, 134, 135, 152 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 66767, арест. отд. 3 г. Исп. 26 Окт. 909.| 904 84092 1655 У., по совок. съ приг., напеч. въ 904 1. № 76645. | 902 156 1647 У. | 96 64762 225 У. | 900 85066 1655 У. | 94 86617 172 М. | 98 41204 170¹ М.
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