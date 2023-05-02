Юдин Семен Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Юдин
- Имя
- Семен
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- 18 август 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 373
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12382. ЮДИН, СЕМЕН ЯКОВЛЕВИЧ, 37 л. Гр. Рузаевск. у. и в., с. Найгармы; — Р. Т. г. Пензы. Хищение, пр. р. 3 г., с зач. 1 м. и 28 д. пр. з. Исп. 18 авг. 919.
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