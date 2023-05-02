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Юдин Семен Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Юдин
Имя
Семен
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
18 август 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 373
Источник
Скан
Оригинальная запись
12382. ЮДИН, СЕМЕН ЯКОВЛЕВИЧ, 37 л. Гр. Рузаевск. у. и в., с. Найгармы; — Р. Т. г. Пензы. Хищение, пр. р. 3 г., с зач. 1 м. и 28 д. пр. з. Исп. 18 авг. 919.

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