Марков Степан
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Марков
- Имя
- Степан
- Дата исполнения приговора
- 18 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 160
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26359. МАРКОВ, СТЕПАН, 34 л. Гр. Псковск. у., Докатовск. в.; — Н. С. 8 р. Псковск. у. Убийство, лиш. св. 10 л. Осужд. 18 сент. 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.