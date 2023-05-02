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Михайлов Афанасий Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Михайлов
Имя
Афанасий
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
15 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 171
Источник
Скан
Оригинальная запись
26734. МИХАЙЛОВ, АФАНАСИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 65 л. Гр. Вяземск. у., Хмелитск. в., с. Нового; — Н. С. 2 уч. Вяземск. у. Кража, лиш. св. 1 г. и 8 м. Исп. 15 нояб. 920.

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