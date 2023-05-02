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Евстигнеев Яков Никитич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Евстигнеев
Имя
Яков
Отчество
Никитич
Дата исполнения приговора
08 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 123
Источник
Скан
Оригинальная запись
4298. ЕВСТИГНЕЕВ ЯКОВ НИКИТИЧ, 18 л., Мелекесск. у., Ново-Малыклинск. в., с. Верхнего-Якушино. Н. С. 2 уч. Мелекесск. у. Ст. 140, лиш. св. 1½ г. Исп. 8 мая 923.

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