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Дозмарова Евфросиния Васильевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дозмарова
Имя
Евфросиния
Отчество
Васильевна
Дата исполнения приговора
01 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 114
Источник
Скан
Оригинальная запись
3987. ДОЗМАРОВА ЕВФРОСИНИЯ ВАСИЛЬЕВНА, 69 л., б. г. Екатеринбурга. б. Екатеринбургск. Губсуд. Ст. 171, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 3 г. Исп. 1 сент. 923.

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