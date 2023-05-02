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Иванова Дарья Егоровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванова
Имя
Дарья
Отчество
Егоровна
Дата исполнения приговора
14 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 149
Источник
Скан
Оригинальная запись
5208. ИВАНОВА ДАРЬЯ ЕГОРОВНА, 28 л., Юхновск. у., Воскресенск. в., д. Чертанова. Н. С. 1 уч. Юхновск. у. Ст. 140, пор. пр. 5 л. Исп. 14 декабря 923.

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