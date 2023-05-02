Иванова Дарья Егоровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванова
- Имя
- Дарья
- Отчество
- Егоровна
- Дата исполнения приговора
- 14 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 149
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5208. ИВАНОВА ДАРЬЯ ЕГОРОВНА, 28 л., Юхновск. у., Воскресенск. в., д. Чертанова. Н. С. 1 уч. Юхновск. у. Ст. 140, пор. пр. 5 л. Исп. 14 декабря 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.