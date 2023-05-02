Бржезинский Генох Янкелев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бржезинский
- Имя
- Генох
- Отчество
- Янкелев
- Дата исполнения приговора
- 07 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 44
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130316. БРЖЕЗИНСКІЙ, ГЕНОХЪ ЯНКЕлевъ. Мщ. г. Бѣлы, 16 л., рд. въ г. Варшавѣ; — С. М. С. г. Варшавы 11 Сент. 909, 11 и 169 М., подъ отвѣтствен. надз. отца. Исп. 7 Окт. 909.
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