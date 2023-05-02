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Бржезинский Генох Янкелев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бржезинский
Имя
Генох
Отчество
Янкелев
Дата исполнения приговора
07 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 44
Источник
Скан
Оригинальная запись
130316. БРЖЕЗИНСКІЙ, ГЕНОХЪ ЯНКЕлевъ. Мщ. г. Бѣлы, 16 л., рд. въ г. Варшавѣ; — С. М. С. г. Варшавы 11 Сент. 909, 11 и 169 М., подъ отвѣтствен. надз. отца. Исп. 7 Окт. 909.

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