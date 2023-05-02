Перепелов Николай Филиппов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Перепелов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Филиппов
- Дата исполнения приговора
- 28 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 264
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 97580. ПЕРЕПЕЛОВЪ, НИКОЛАЙ ФИлипповъ, 33 л. К. Бронницк. у., Чаплыженск. в., с. Степановскаго, рд. въ г. Москвѣ; — Москов. О. С., 28 Марта 911, 133, 4 п. 1453 и 1 ч. 1455 У., по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 910 г. № 40208, каторж. раб. 20 л. и 9 м. Исп. 6 Іюля, счит. ср. съ 20 Мая 911. | 908 67767 14. 1655 У. | 902 110316 169 М. | 904 68552 172 М. | 98 64671 169 М.
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