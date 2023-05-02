Герцберг Ицек Матысов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Герцберг
- Имя
- Ицек
- Отчество
- Матысов
- Дата исполнения приговора
- 25 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 63
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46038. ГЕРЦБЕРГЪ, ИЦЕКЪ МАТЫСОВЪ. Мщ. пос. Новаго Корчина, Стопницк. у., 42 л.; — Варшав. С. П., 134, 149 и 1707 У. и Выс. маниф. 904 г., съ лиш. ос. пр., тюр. 4 м. Исп. 25 Апр. 905.
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