Клоц Николай Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Клоц
- Имя
- Николай
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 14 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 172
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6024. КЛОЦ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 19 л., Иркутск. г., г. Черемхова, Н. С. Горн. р. Черемховск. у., Ст. 140, лиш. св. 1 г., исп. 14 мая 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.