Андрианова Марфа Михайловна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андрианова
- Имя
- Марфа
- Отчество
- Михайловна
- Дата исполнения приговора
- 27 октябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 10
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 232. АНДРИАНОВА, МАРФА МИХАЙЛОВНА, 22 л. Гр. Курмышск. у., в. и с. Мурзина; — Н. С. 11 уч. Алатырск. у. Присвоен. и растрата, лиш. св. 7 м. Исп. 27 окт. 919.
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