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Иванов Александр Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Александр
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
16 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 146
Источник
Скан
Оригинальная запись
5089. ИВАНОВ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ, 30 л., Забайкальск., г. Забайкальск. Губсуд. Ст. ст. 142, 180 п. «б» и 183 ч. 2, лиш. св. 1½ г. Исп. 16 июня 923.

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