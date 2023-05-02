Селиванов Иван Тихонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Селиванов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Тихонович
- Дата исполнения приговора
- 11 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 251
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8872. СЕЛИВАНОВ ИВАН ТИХОНОВИЧ, 35 л., Жирсановск. у., Золотовск. в. и с. Тамбовск. Губсуд. Ст. 95, лиш. св. 3 г. 4 м. Исп. 11 июня 923.
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