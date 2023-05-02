Петрова Анна Никифоровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Петрова
- Имя
- Анна
- Отчество
- Никифоровна
- Дата исполнения приговора
- 16 январь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 171
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18106. ПЕТРОВА, АННА НИКИФОРОВНА, 47 л. Гр. Верхоленск. у., Тутурск. в., д. Жигалиной; — Н. С., Пименовск. уч. г. Москвы. Покупка краден., пр. р. 3 г., в т. ч. лиш. св. 1 г. Исп. 16 янв. 920.
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