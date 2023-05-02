Рыжих Власий Гаврилович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рыжих
- Имя
- Власий
- Отчество
- Гаврилович
- Дата исполнения приговора
- 29 апрель 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 305
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11267. Рыжих Власий Гаврилович, 40 л., Тобольск. г., Чукалинск. у., с. Ново-Троицкого. Главсуд Бурято-Монгольск. АССР. Ст. ст. 106, 142, 2 ч. 149, 2 ч. 157, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 29 апр. 926.
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