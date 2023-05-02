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Мишустин Федор Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мишустин
Имя
Федор
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
29 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 173
Источник
Скан
Оригинальная запись
26808. МИШУСТИН, ФЕДОР ПАВЛОВИЧ, 30 л. Гр. Корочанск. у., Пригородн. в., с. Пушкарного; — Н. С. 5 уч. Старооскольск. у. Кража, лиш. св. 10 л., по амн. нак. сокр. на ½, с зач. 3 м. и 19 д. пр. з. Исп. 29 дек. 920.

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