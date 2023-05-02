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Лукичев Иван Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лукичев
Имя
Иван
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
14 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 235
Источник
Скан
Оригинальная запись
8306. ЛУКИЧЕВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ, 22 л., б. Симбирск. у., Подкуровск. в., д. Солдат-Ташлы. б. Симбирск. Губсуд. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 2 г. Исп. 14 ноября 923.

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