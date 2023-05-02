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Орехов Михаил Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Орехов
Имя
Михаил
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
03 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 204
Источник
Скан
Оригинальная запись
7214. ОРЕХОВ МИХАИЛ ЕГОРОВИЧ. 32 л.,Устюженск. у., Нинифоровск. в. и с. Череповецк Губсуд. Ст. 86 ч. 1, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 3 дек. 923.

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