Борисова Ирина Филиппова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Борисова
- Имя
- Ирина
- Отчество
- Филиппова
- Дата исполнения приговора
- 07 январь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 39
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45377. БОРИСОВА, ИРИНА ФИЛИППОВА (она же Кондратьева). К. Моршан. у., Архангельско-Больше-Ломовисск. в., д. Николаевки, 45 л.; — З. Н. 8 уч. Моршан. у. (во 2 р; 1 р. Вол. С.), 169 М., тюр. 3 м. Исп. 7 Янв. 905.
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