Вели-Оглы Кильман
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вели-Оглы
- Имя
- Кильман
- Дата исполнения приговора
- 17 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 51
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45709. ВЕЛИ-ОГЛЫ, КИЛЬМАНЪ. Под. с., жит. с. Караманлы, Джеваншир. у., 24 л.; — Елисаветпольск. О. С., 169 М. и Выс. маниф. 904г., тюр. 2 м. Исп. 17 Мая 905.
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