Ванюкова Варвара Егоровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ванюкова
- Имя
- Варвара
- Отчество
- Егоровна
- Дата исполнения приговора
- 30 октябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 27
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 993. Ванюкова Варвара Егоровна, 45 л., Нем. Повол. АССР, Кр.-Кутск. к., с. Дьяковки. Глав суд Нем. Повол. АССР. Ст. ст. 16, 180 п. «ж», лиш. св. 1 г. 6 м. П. в. з. с. 30/Х—26.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.