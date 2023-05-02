Сидоренков Кузьма
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сидоренков
- Имя
- Кузьма
- Дата исполнения приговора
- 24 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 256
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9064. СИДОРЕНКОВ КУЗЬМА (ИВАНОЗИЧ. 23 л. Горецк. у., Холбнянск, в., д. Коробки. Н. 0. 8 уч. Смоленск. у. Ст. ст. 180 п. «б» и 204, лиш. св. 2 г. и пор. пр. З г. Исп. 24 апр. 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.