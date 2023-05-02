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Лазутин Петр Максимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лазутин
Имя
Петр
Отчество
Максимович
Дата исполнения приговора
19 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 124
Источник
Скан
Оригинальная запись
16546. ЛАЗУТИН, ПЕТР МАКСИМОВИЧ, 51 г. Гр. Медынск. у., Ореховенск. в., д. Рожкова; — Н. С. Хамовническ. р. 4 отд. г. Москвы. Выгонка самог., пр. р. 3 г. и штр. Исп. 19 нояб. 920.

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