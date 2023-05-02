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Силин Яков Ефремович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Силин
Имя
Яков
Отчество
Ефремович
Дата исполнения приговора
18 февраль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 232
Источник
Скан
Оригинальная запись
28741. СИЛИН, ЯКОВ ЕФРЕМОВИЧ, 30 л. Гр. Весьегонск. у., Чамеровск. в., д. Дудина; — Н. С. 1 уч. Весьегонск. р. Спекуляц., лиш. пр. 1 г. Исп. 18 февр. 920.

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