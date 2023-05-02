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Петров Андрей Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Петров
Имя
Андрей
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
15 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 215
Источник
Скан
Оригинальная запись
7591. ПЕТРОВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ, 24 л., Порховск. у., в. Заполяуск., д. Малышево. Псковск. Губсуд. Ст. ст. 143, 178, 220, лиш. св. 5 л. и пор. пр 2 г. Исп. 15 нояб. 923.

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