Захаров Филипп Захарович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Захаров
- Имя
- Филипп
- Отчество
- Захарович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 79
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2492. ЗАХАРОВ, ФИЛИПП ЗАХАРОВИЧ, 19 л. Гр. Велижск. у., Ильинск. в., д. Невдалихи; — Н. С. 7 уч. Велижск. у. Грабеж, лиш. св. 6 м. условно.
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