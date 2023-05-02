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Гаврилова Дарья Филипповна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гаврилова
Имя
Дарья
Отчество
Филипповна
Дата исполнения приговора
21 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 66
Источник
Скан
Оригинальная запись
2138. ГАВРИЛОВА, ДАРЬЯ ФИЛИППОВНА, 29 л. Гр. В.-Уральск. у., ст. Карагайской; — Н. С. 4 уч. В.-Уральск. у. Кража, лиш. св. 1 г., с лиш. пр. Исп. 21 июля 920.

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