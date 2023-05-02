Дягилев Трофим Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дягилев
- Имя
- Трофим
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 12 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 119
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 132331. ДЯГИЛЕВЪ, ТРОФИМЪ ФЕДОРОВЪ. К. Ирбит. у., Чурманск. в., д. Дягилевой, 55 л.; — Ирбит. Г. С., 6 п. 13, 169 и 1 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 12 Окт. 909. | 907 49158 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.