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Дягилев Трофим Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дягилев
Имя
Трофим
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
12 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 119
Источник
Скан
Оригинальная запись
132331. ДЯГИЛЕВЪ, ТРОФИМЪ ФЕДОРОВЪ. К. Ирбит. у., Чурманск. в., д. Дягилевой, 55 л.; — Ирбит. Г. С., 6 п. 13, 169 и 1 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 12 Окт. 909. | 907 49158 169 М.

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