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Кресталев Василий Осипович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кресталев
Имя
Василий
Отчество
Осипович
Дата исполнения приговора
30 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 147
Источник
Скан
Оригинальная запись
5156. КРЕСТАЛЕВ ВАСИЛИЙ ОСИПОВИЧ, 27 л., Ачинск. у., Ново-Новоселовск. в., д. Нагорновой. Енисейск. Губсуд. Ст. ст. 16 ч. 3, 76 ч. 2, 181 ч. 2 и 184, лиш. св. 3 г. 4 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 30 июля 923.

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