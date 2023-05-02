Юдин Иван Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Юдин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 08 декабрь 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 367
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15691. Юдин Иван Андреев., 22 л., Псковской г., Новоржевск. у., д. Попеловки. Н. С. г. Пскова. Ст. ст. 1 ч. 82, 1 ч. 109, л. с. 1 г. 8 дек. 927.
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