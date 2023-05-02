— Агафон Арсентьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- —
- Имя
- Агафон
- Отчество
- Арсентьев
- Дата исполнения приговора
- 20 май 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 17
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129611. АРСЕНТЬЕВЪ, АГАФОНЪ (безъ фам.). К. Великолуцк. у., Овсицк. в., д. Рудочкина, 25 л.; — У. Чл. О. С. по Великолуцк. у. 20 Нояб. 908, 5 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 20 Мая 909.
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