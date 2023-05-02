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— Агафон Арсентьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Имя
Агафон
Отчество
Арсентьев
Дата исполнения приговора
20 май 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 17
Источник
Скан
Оригинальная запись
129611. АРСЕНТЬЕВЪ, АГАФОНЪ (безъ фам.). К. Великолуцк. у., Овсицк. в., д. Рудочкина, 25 л.; — У. Чл. О. С. по Великолуцк. у. 20 Нояб. 908, 5 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 20 Мая 909.

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