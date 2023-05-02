Ильин Дмитрий Митрофанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ильин
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Митрофанов
- Дата исполнения приговора
- 15 апрель 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 111
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4637. Ильин Дмитрий Митрофанов., 24 л., Тамбовского у., Кахтерск. в., д. Княжево. В Т. Балт. фл. Ст. 162 п. "г", л. с. 10 м. 15 апр. 927.
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