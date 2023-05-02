Качура Василий Спиридонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Качура
- Имя
- Василий
- Отчество
- Спиридонов
- Дата исполнения приговора
- 28 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 168
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 133635. КАЧУРА, ВАСИЛІЙ СПИРИДОНОВЪ (онъ же Кучура). Мщ. г. Екатеринодара, 20 л.; — М. С. Дербентск. окр., 169 М., тюр. 4 м. Исп. 28 Іюня 909.
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