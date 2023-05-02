Иванов Михаил Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 01 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 121
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3978. ИВАНОВ, МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, 56 л. Гр. Торопецк. у., Неворожск. в., д. Субботкин-Кресты; — Н. С. 10 уч. Торопецк. у. Кража, лиш. св. 8 м. Исп. 1 февр. 920.
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