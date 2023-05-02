Шляхтман Бенцион Шоломов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шляхтман
- Имя
- Бенцион
- Отчество
- Шоломов
- Дата исполнения приговора
- 12 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 566
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45478. ШЛЯХТМАНЪ, БЕНЦІОНЪ ШОЛОМОВЪ, 44 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Каинска, рд. въ г. Двинскѣ; — Луцк. О. С., 14 Февр. 911, 152 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 6 Нояб. 910 г. (2 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г. и 9 м.), арест. отд. 3 г. и 9 м. Исп. 12 Марта 911. | 906 59938 2 ч. 1655 У. | 904 76323 2 ч. 1655 У. | 901 87205 2 ч. 313 У. | 99 106035 2 ч. 1655 У. | 96 103430 1 ч. 1655 У. | 95 54065 170 М., по сов. съ приг., напеч. въ 94 г. № 16067. | 94 56232 169 М. | 93 32032 169 М. | 89 48884 169 М. | 84 83665 169 М. | 83 67097 169 М. | 82 53586 169 М. | 80 71583 169 М. | 78 14972 169 М.
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