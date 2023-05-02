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Александрова Евдокия Давыдовна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Александрова
Имя
Евдокия
Отчество
Давыдовна
Дата исполнения приговора
20 октябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 6
Источник
Скан
Оригинальная запись
107. АЛЕКСАНДРОВА, ЕВДОКИЯ ДАВЫДОВНА 22 л. Гр. Опочецк. у., Вилейск. в., с. Рассеки; — Н. С. Смольн. р-на 3 отд. г. Петрограда. Соучаст. в убийстве, лиш. св. 5 л. Исп. 20 окт. 919.

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