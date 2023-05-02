Александрова Евдокия Давыдовна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Александрова
- Имя
- Евдокия
- Отчество
- Давыдовна
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 6
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 107. АЛЕКСАНДРОВА, ЕВДОКИЯ ДАВЫДОВНА 22 л. Гр. Опочецк. у., Вилейск. в., с. Рассеки; — Н. С. Смольн. р-на 3 отд. г. Петрограда. Соучаст. в убийстве, лиш. св. 5 л. Исп. 20 окт. 919.
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