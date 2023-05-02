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Меланьина Анна Ильинична

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Меланьина
Имя
Анна
Отчество
Ильинична
Дата исполнения приговора
15 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 255
Источник
Скан
Оригинальная запись
8988. МЕЛАНЬИНА АННА ИЛЬИНИЧНА, 35 л., Пермск. у, Добрянск. в. и завода.. Н. С. 12 уч. Пермск. у. Ст. 140, лиш. св. и пор. пр. 1 г. 2 м. Исп. 15 сент 923.

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