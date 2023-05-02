Меланьина Анна Ильинична
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Меланьина
- Имя
- Анна
- Отчество
- Ильинична
- Дата исполнения приговора
- 15 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 255
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8988. МЕЛАНЬИНА АННА ИЛЬИНИЧНА, 35 л., Пермск. у, Добрянск. в. и завода.. Н. С. 12 уч. Пермск. у. Ст. 140, лиш. св. и пор. пр. 1 г. 2 м. Исп. 15 сент 923.
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