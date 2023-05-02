Горский Адриан Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Горский
- Имя
- Адриан
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 03 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 92
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 131600. ГОРСКІЙ, АДРІАНЪ ФЕДОРОВЪ. Мщ. г. Ростова (на/Д.), 33 л.; — М. С. 3 уч. Ростов. (на/Д.) окр. 3 Окт. 909, 169 и 2 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 3 Окт. 909.
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