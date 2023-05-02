Ефимов Дмитрий Игнатьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ефимов
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Игнатьев
- Дата исполнения приговора
- 22 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 253
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7070. ЕФИМОВЪ, ДМИТРІЙ ИГНАТЬЕВЪ, Лиш. ос. пр. изъ к. Судогодск. у., Даниловск. в., с. Бакушей, 19 л., рд. въ г. Ростовѣ (н/Д.); — Петрозавод. О. С., 139, 152, 1641 и 1054 У., по сов. съ приг. сего С., отъ 31 Янв. 908 г. (309 У., тюр. 4 г.), приг. отъ 14 Іюня 908 г. (225 и 1647 У., каторж. раб. 2 г. и 8 м.) и 27 Мая 908 г. (1 ч. 1647 У., тюр. 1½ г.). Исп. 22 Нояб. 908. 903 12661 170¹ М.
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