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Дольнов Егор Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дольнов
Имя
Егор
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
22 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 92
Источник
Скан
Оригинальная запись
2988. ДОЛЬНОВ, ЕГОР ВАСИЛЬЕВИЧ, 22 л. Гр. Угличск. у., Ильинск. в., с. Крутова-Вражка; — Н. С. 4 отд. 1 р. г. Петрограда. Хищение, лиш. св. 1 г. Исп. 22 дек. 920.

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