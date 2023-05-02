Шведов Кирилл Игнатьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шведов
- Имя
- Кирилл
- Отчество
- Игнатьевич
- Дата исполнения приговора
- 30 январь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 370
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14165. Шведов Кирилл Игнатьевич, 38 л., Зла тоустовск. окр., Миньярск. р., завода Балашовского. Н. С. 9 уч. Челябинск. окр. Ст. ст. 176, 196, 219, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 30/І—26.
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