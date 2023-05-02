Кастробатов Алексей Илларионов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кастробатов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Илларионов
- Дата исполнения приговора
- 23 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 140
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 83017. КАСТРОбАТОВЪ, АЛЕКСѢЙ ИЛларіоновъ (онъ же Кострубатый), 25 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Суражск. у., Ущербск. в., рд. въ г. Ригѣ; — Рижск. О. С., 24 Марта 911, 13 и 1642 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 23 Мая 911. | 909 10474 2 ч. 1655 У. | 99 67284 1647 У. | 905 68204 1655 У. | 99 11400 1647 У. | 902 74957 1659 У., по сов. съ приг., напеч. въ 902 г. № 54259.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.