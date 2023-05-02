Лавецкая Марианна Осипова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лавецкая
- Имя
- Марианна
- Отчество
- Осипова
- Дата исполнения приговора
- 11 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 156
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 116719. ЛАВЕЦКАЯ, МАРІАННА ОсИпова. К. Сейнск. у., гм. Копціово, д. Насуты, 20 л., рд. т. же у., въ гм. и д. Краснополь; — Сувалкск. О. С., 140, 1 ч. 1655 и 3 п. 1659¹ У., тюр. 1 г. Исп. 11 Авг 909 | 907 82712 172 М. | 907 4526 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.