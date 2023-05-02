Третьяков Петр Максимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Третьяков
- Имя
- Петр
- Отчество
- Максимов
- Дата исполнения приговора
- 24 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 409
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140115. ТРЕТЬЯКОВЪ, ПЕТРЪ МАКСИМОВЪ. К. Каргопольск. у., Богдановск. в., д. Лукинской, 16 л.; — СПБ. О. С. 21 Сент. 909, 171 и 172 М. (покуш.), тюр. 1½ м. Исп. 24 Окт. 909. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 908 г. № 78298. | 908 12021 172 М.
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