Кузьмин Михаил Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузьмин
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 25 май 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 399
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15251. Кузьмин Михаил Петрович, 21 г., г. Уфы. Н. С. 4 уч. г. Уфы. Ст. ст. 176, 196, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 25/Ѵ—26.
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