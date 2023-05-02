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Зуев Владимир Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зуев
Имя
Владимир
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
04 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 102
Источник
Скан
Оригинальная запись
3547. ЗУЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, 22 л., г. Торжка. В. Т. Зап.-Сибирск. окр. Ст. 106 ч. 2, лиш. св. 3 г. Исп. 4 окт. 923.

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