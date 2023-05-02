Литовченко Никита Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Литовченко
- Имя
- Никита
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 19 июль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 140
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 66497. ЛИтовЧЕНКО, НИКИТА ИВАНОВЪ. К. Хорольск. у., Рокитянск. в., д. Толстого, 38 л.; — Хорольск. У. С., 170 М., тюр. 7 м. Исп. 19 Іюля 907.
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