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Литовченко Никита Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Литовченко
Имя
Никита
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
19 июль 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 140
Источник
Скан
Оригинальная запись
66497. ЛИтовЧЕНКО, НИКИТА ИВАНОВЪ. К. Хорольск. у., Рокитянск. в., д. Толстого, 38 л.; — Хорольск. У. С., 170 М., тюр. 7 м. Исп. 19 Іюля 907.

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